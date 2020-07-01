واتساب يضع 3 ميزات جديدة.. الأولى انتظرها الجميع

يستخدم تطبيق واتساب، أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، ويعد تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك أسهل وأسرع وسيلة مراسلة فورية للتراسل عبر الإنترنت والمفضلة لدى مئات الملايين من الناس.





ووفقا لما ذكره موقع "timesnownews"، بدأت منصة التراسل الفوري المملوكة لفيسبوك بطرح عدد من التحديثات للمستخدمين، والتي سيتم من خلالها طرح بعض الميزات الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يعمل واتساب مؤخرا على جلب ميزة الملصقات افلتحركة للمنصة.





ومن بين تلك الميزات أيضًا، يحصل تطبيق واتساب على سطح المكتب على الوضع المظلم أو الداكن الذي طال انتظاره، إلى جانب بعض الميزات الأخرى من بينها:





- ميزة الملصقات المتحركة: تعد الملصقات واحدة من أسرع طرق التواصل بين الأشخاص على تطبيق التراسل الفوري واتساب، حيث يتم إرسال مليارات الرسائل يوميا عبر المنصة والتي تتضمن ملصقات، واليوم تجلب الشركة المالكة للمنصة حزم ملصقات متحركة جديدة أكثر متعة وتعبيرا لتحسين تجربة المستخدم وتمضية المزيد من الوقت المسلي على المنصة.





- ميزة رموز QR : أصبح من السهل الآن إضافة جهة اتصال جديدة. عندما ترغب في مرسلة جهة اتصال جديدة دون حفظها على هاتفك، وستتمكن من مسح رمز QR ضوئيا لإضافته إلى جهات الاتصال الخاصة بك.





- ميزة الوضع الداكن: تتوسع شركة واتساب في إضافة الميزة الأكثر شعبية لنسختي واتساب المخصصة للويب ولسطح المكتب Dark Mode.





- تحسينات على مكالمات الفيديو الجماعية: مع وجود ما يصل إلى 8 أشخاص في مكالمة فيديو ، أصبح من السهل التركيز على من تريد من خلال السماح لك بالضغط مع الاستمرار لتكبير الفيديو الخاص بالمشارك إلى وضع ملء الشاشة، إلى جانب إضافة رمز مكالمات الفيديو في زر مشاركة التطبيق لتسهيل إجراء مكالمات الفيديوز.