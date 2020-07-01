أصاب 95 بكورونا.. وفاة عريس بعد يومين من حفل زفافه

01 يوليه 2020 - 08:47 م

نهاية مأساوية تلك التي أصابت عريس قرر إقامة حفل زفاف على الرغم من التحذيرات الشديدة من التجمعات بكل أنواعها لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أنه كان مصابا بالفيروس ما أدى إلى نقله العدوى لـ95 من المدعوين ووفاته بعد يومين فقط من حفل الزفاف.

وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، تسببت إقامة حفل زفاف في زيادة أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في إحدى الولايات الهندية، بعد أن ثبت وفاة العريس وإصابة أكثر من 95 مدعوًا.

وقالت الصحيفة، إن العريس توفي عقب يومين فقط من زفافه، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما ثبتت إصابة 95 من المدعويين في حفل الزفاف الذي أقيم بقرية بولاية "باتنا" الهندية.

وتوفي العريس، مهندس البرمجيات، البالغ من العمر 30 عامًا، وحرقت جثته دون إجراء اختبار كورونا له، على الرغم من أنه كان يعاني من أعراض.

وعقب إبلاغ إدارة المنطقة في باتنا بوفاة العريس، أجري اختبار كورونا لأقارب الزوجين، وثبت أن نحو 15 شخصًا من أقاربه الذين حضروا حفل الزفاف كانوا مصابين بفيروس كورونا.

وتتبعت إدارة المنطقة المخالطين للمدعوين، وأظهرت النتائج إصابة 80 حالة أخرى؛ ولم تستطع إدارة باتنا اختبار العريس المتوفي؛ إذ إن عائلته أحرقت جثته دون إبلاغ السلطات.

وبحسب مصادر بالشرطة الهندية، عاد العريس إلى قريته ”ديهبالي“ من أجل حفل زفافه في 12 من مايو الماضي، وخلال هذه الفترة تطوّرت أعراض فيروس كورونا، لكن العائلة مضت في حفل الزفاف.

وبعد يومين من الزفاف تدهورت حالته الصحية، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى العام في ”باتنا“، وأجري اختبار للعروس لكن جاءت النتائج سلبية.

وقالت الإدارة في "باتنا"، إن ما حدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ التوجيهية من قبل العائلة؛ التي مضت في حفل الزفاف، على الرغم من أن العريس قد ظهرت عليه الأعراض.

وأشارت الإدارة إلى عدم اتباع العائلة لمعايير التباعد الاجتماعي؛ إذ يُسمح فقط لنحو 50 شخصًا بحضور أي حفل زفاف، وتعد الهند أكثر بلاد العالم تضررًا من فيروس كورونا، وتشهد حالات مرتفعة للغاية من الإصابات والوفيات اليومية.