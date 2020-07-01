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تعليق ناري من نشأت الديهي على تعنت إثيوبيا

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الإعلامي نشأت الديهي
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن السفارات الإثيوبية في العالم بدأت تشن حملة تحريضية ضد مصر، لإظهار مصر انها دولة مارقة وظالمة ومتعنتة، مشددًا على ان هناك تحريضا إثيوبيا رسميا ضد مصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر تتعامل بشكل راق في الخلاف مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وأعلنت أن الحوار هو الحل الوحيد الناجع، ولكن الجانب الإثيوبي يواصل عناده، رغم ما تم عرضه أمام مجلس الأمن، والجميع يدفع لعودة المفاوضات للوصول لحل واتفاق بشأن سد النهضة.

وأكد، أن ما تمارسه إثيوبيا من ضغط نفسي، وعدم اكتراث بالمفاوضات والقانون الدولي شيء يدعو للدهشة والغرابة، وما تقوم به الدولة الإثيوبية عبر سفاراتها في الخارج، ليس من قبيل الصدفة، مشددًا على أن الجانب الإثيوبي يعبث في ثوابت دولية، مناشدًا السفارات المصرية في الخارج بمتابعة التحركات الإثيوبية في الخارج التي لا تنم عن صدق نوايا، مؤكدًا أن الاستعانة بشركات تسويق لتصدير صورة كاذبة عن مصر مرفوض، مضيفًا: "إثيوبيا تلعب بالنار بجوار آبار قابلة للاشتعال والانفجار في أي لحظة، الحكمة المصرية والسودانية يجب أن تفهم بشكل صحيح" .

ونشر حساب السفارة الإثيوبية في بريطانيا، سلسلة تغريدات قالت خلالها:"أعزائي الإثيوبيين وأصدقاء إثيوبيا، كما تعلمون أنه بسبب سد النهضة،  تتعرض بلادنا لضغوط دبلوماسية هائلة من قبل مصر وحلفائها، لذلك، من واجبنا حماية المصالح الوطنية لأمتنا وأمن شعبنا معا، ويجب علينا دعم موقف الحكومة الإثيوبية ورفع أصواتنا للعالم.. في الأسبوع المقبل، من 2 إلى 5 يوليو، على الموقع الافتراضي لسد النهضة نشجعكم على المشاركة بنشاط في حملة التوعية والدعوة الدولية لتكونوا سفراء لبلادنا".

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