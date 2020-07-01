أسعار الذهب تهوى بشكل مفاجئ

01 يوليه 2020 - 07:47 م

انخفضت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1-7-2020، بنحو 5 جنيهات ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 794 جنيهًا، بعد ان كان يسجل 799 جنيهًا ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

أسعار الذهب في مصر اليوم



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 ما بين 907 جنيهات إلى 913 جنيها .



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 828 جنيها إلى 835 جنيها



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 795 جنيها إلى 799 جنيها



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 680 جنيها إلى 683 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 530 جنيها إلى 531 جنيها .



تتراوح سعر الجنيه الذهب 6360 جنيها إلى 6352 ، يزن 8 جرامات

