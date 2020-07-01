» صلاح يرشح هذا اللاعب للأفضل في ليفربول













رشح اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي زميله "هيندرسون" لأفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الحالى، وذلك وفقا للتصويت الذي تجريه صحيفة ميرور البريطانيه لأفضل لاعب في تشكيلة الريدز.

وقال "صلاح" في تصريحات صحفيه:" من الصعب أن اختار لاعبا محددا، لكن إن كان علي أن احدد لاعبا واحدا، فهو هيندرسون الموجود هنا في ليفربول منذ 9 سنوات، وتحمل الكثير من الانتقادات لسنوات طويلة".

وأضاف محمد صلاح: أن هيندرسون، لا يتأخر في مساعدة زملائه في الفريق طوال السنوات ال-9 التى قضاها بين صفوف الفريق.