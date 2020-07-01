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رسميًا.. مواعد انطلاق بطولة دوري أبطال أوروبا

الرياضة

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أحمد سالم

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الأربعاء، عن مواعيد الموسم الجديد من بطولة دورى أبطال أوروبا 2020 – 2021، والتى سوف تنطلق بداية من يوم 20 أكتوبر المقبل، وتنتهى فى يوم 29 مايو من عام 2021.
وجاءت مواعيد الموسم الجديد من دورى أبطال أوروبا، على النحو التالى:
الجولة الأولى من مرحلة المجموعات   20 و 21 أكتوبر
الجولة الثانية من مرحلة المجموعات   27 و 28  أكتوبر    
الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات   3 و 4 نوفمبر
الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات   24 و 25 نوفمبر
الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات   1 و 2 ديسمبر
الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات   8 و 9 ديسمبر

دور الـ16  مباريات الذهاب 16، 17، 23 و 24 فبراير 2021، ومباريات الإياب 9، 10، 16 و 17 مارس.
دور ربع النهائي، مباريات الذهاب 6 و 7 من شهر ابريل، والإياب 13 و 14 من نفس الشهر.
دور نصف النهائي، مباريات الذهاب 27 و 28 من شهر ابريل، والإياب 4 و 5 مايو.
وستقام المباراة النهائية فى مدينة اسطنبول التركية يوم 29 مايو.
جدير بالذكر أن، منافسات النسخة الحالية من البطولة، سوف تستكمل خلال شهر أغسطس المقبل، بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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