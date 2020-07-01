الصحة العالمية عن كورونا: أصبح جزء من حياتنا

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه يجب التعامل مع فيروس كورونا على أنه جزء من حياتنا، خاصة مع صعوبة استمرار إجراءات فرض الحظر والقيود على حركة المواطنين.

وأشارت إلى ضرورة فحص جميع الحالات المشتبه بها وعزلها وتوفير الرعاية الصحية لها، موضحة أن أفضل طريقة لتفادي المرض وانتشاره بارتداء الكامات في الأمكن العامة وتفادي الأماكن المكتظة بالمواطنين.

وأكدت الحجة أنه يمكن عمل اغلاق جزئي لأي منطقة ينتشر بها المرض بدلا من الإغلاق الكلي.

كان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط قد دعا لعقد مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا (COVID-19) ودور الأفراد والمجتمعات في احتواء الجائحة مع رفع القيود وتخفيف الإجراءات الاحترازية.

يشمل المؤتمر الصحفي تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وإرشادات منظمة الصحة العالمية لحماية الأفراد والمجتمعات في ظل رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية.