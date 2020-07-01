  • الخميس 02 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:10 ص
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن لقاء أردوغان مع تميم

أبو تريكة

مدافع الأهلي: هذا اللاعب كان أهم من أبو تريكة في الجيل الذهبي للفريق

منار سامي

والدة منار سامي تفجر مفاجأة عن الشخص الذي قُبض عليه معها

ريناد عماد

ريناد عماد تبكي وتطالب بمحاسبة هؤلاء بعد القبض عليها

فريق الأهلي

فوزي لنجم الأهلي: زعلان عليك بعد المكالمة المسربة

الفيديو

فيديو.. لحظة سرقة مراسل (CNN) تحت تهديد السلاح

ممثلة شهيرة غاصبة من «إنستجرام» بعد حذف صورتها العارية

ممثلة شهيرة غاصبة من «إنستجرام» بعد حذف صورتها العارية

عروس تنزل بفستان الفرح لمساعدة مصابة في حادث تصادم

عروس تنزل بفستان الفرح لمساعدة مصابة في حادث تصادم

وزيرة الصحة

تسجيل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

السيسي

تحدث مع الباعة.. تفاصيل جولة الرئيس لمشاريع مدينة نصر

الصحة العالمية عن كورونا: أصبح جزء من حياتنا

آخر الأخبار

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

التعريض للشمس أو درجات الحرارة العالية لا يحمي من كورونا

#

الصحة العالمية تعلق على انتقال كورونا عن طريق الأحذية

#

الصحة العالمية تحذر من موجة مدمرة لفيروس كورونا

#

الصحة العالمية تكشف عن ارتباط كورونا بمرض أشد فتكا

قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه يجب التعامل مع فيروس كورونا على أنه جزء من حياتنا، خاصة مع صعوبة استمرار إجراءات فرض الحظر والقيود على حركة المواطنين.

وأشارت إلى ضرورة فحص جميع الحالات المشتبه بها وعزلها وتوفير الرعاية الصحية لها، موضحة أن أفضل طريقة لتفادي المرض وانتشاره بارتداء الكامات في الأمكن العامة وتفادي الأماكن المكتظة بالمواطنين.

وأكدت الحجة أنه يمكن عمل اغلاق جزئي لأي منطقة ينتشر بها المرض بدلا من الإغلاق الكلي.

كان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط قد دعا لعقد مؤتمر صحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا (COVID-19) ودور الأفراد والمجتمعات في احتواء الجائحة مع رفع القيود وتخفيف الإجراءات الاحترازية.

يشمل المؤتمر الصحفي تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وإرشادات منظمة الصحة العالمية لحماية الأفراد والمجتمعات في ظل رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق صفحة فنان شهير بعد هجومه على يوسف الشريف ومحمد أنور
» لاعب الزمالك: هذا أغرب ما فعله المدرب معي بعدعلمه بتوقيعي للأهلي
» قصة الفنان المصري الذي أخرجته الشرطة من الحرم المكي لسبب غريب
» مستشار الصحة: خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا
» مصر للطيران تعلن تخفيضات على رحلاتها الجوية
» تعليق ناري من نشأت الديهي على تعنت إثيوبيا
» صلاح يرشح هذا اللاعب للأفضل في ليفربول
» إحالة أوراق متهمة بقتل زوجها إلى المفتي
» رفع نسبة الرسوم على السيارات التي بها أجهزة ترفيهية
» أكثر من 2000 صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يونيو
» البرلمان: 100 جنيه رسوم سنوية على كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية