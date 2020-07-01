"أول إنذار".. بيان لـ الأهلي بشأن مرتضى منصور

01 يوليه 2020 - 04:50 م

في تطور لافت بشأن قضية النادي الأهلي ضد نادي الزمالك بشأن شعار "نادي القرن"، أرسل الأهلي إنذارا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي، للتعدي على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وطالبه بإزالة لافتات نادي القرن التي تخص القلعة الحمراء.

وأوضح النادي الأهلي في بيان، أن لذلك حماية قانونية وفقا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية.

وجاء في الإنذار (رقم 13215 قلم محضرين العجوزة بتاريخ 30 يونيو 2020)، أنه بتاريخ 22 مايو 2000 منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي.

وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) با?ضافة نادي القرن باللغتين العربية والا?جنبية ا?سفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية با?دارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفي يوم 22/5/2020 فوجيء النادي بقيام ري?يس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وا?على مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وسطر ا?سفل الشعارين عبارة (نادي الزمالك. نادي القرن الحقيقي).

وا?زاء تهديدات الاتحاد الأفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الا?علام المختلفة لاستخدامه شعار "كاف" بدون ا?ذن مسبق، قام ري?يس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناء على طلب الاتحاد الأفريقي با?زالة اللافتات ا?لا ا?نه عاد يوم 31 مايو 2020 وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد ا?زالة شعار "كاف" وسطر على اللافتات الجديدة با?ن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

ولما كان النادي الا?هلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فقد قام بتوجيه ا?نذار على يد محضر لري?يس نادي الزمالك با?زالة تلك اللافتات من محيط ناديه وا?على مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لا?عضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك ا?زالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال 15 يومًا من تاريخه، وا?لا سيقوم النادي الا?هلي باتخاذ كافة الا?جراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.