  • الخميس 02 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:08 ص
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن لقاء أردوغان مع تميم

أبو تريكة

مدافع الأهلي: هذا اللاعب كان أهم من أبو تريكة في الجيل الذهبي للفريق

منار سامي

والدة منار سامي تفجر مفاجأة عن الشخص الذي قُبض عليه معها

ريناد عماد

ريناد عماد تبكي وتطالب بمحاسبة هؤلاء بعد القبض عليها

فريق الأهلي

فوزي لنجم الأهلي: زعلان عليك بعد المكالمة المسربة

الفيديو

فيديو.. لحظة سرقة مراسل (CNN) تحت تهديد السلاح

ممثلة شهيرة غاصبة من «إنستجرام» بعد حذف صورتها العارية

ممثلة شهيرة غاصبة من «إنستجرام» بعد حذف صورتها العارية

عروس تنزل بفستان الفرح لمساعدة مصابة في حادث تصادم

عروس تنزل بفستان الفرح لمساعدة مصابة في حادث تصادم

وزيرة الصحة

تسجيل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

السيسي

تحدث مع الباعة.. تفاصيل جولة الرئيس لمشاريع مدينة نصر

"أول إنذار".. بيان لـ الأهلي بشأن مرتضى منصور

الرياضة

الخطيب ومرتضى
الخطيب ومرتضى

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

بيان شكر من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

#

مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن "فايلر"

#

مرتضى منصور: أرفض تتويج الأهلي بالدوري

#

مرتضى منصور: موافق على إعطاء الدوري للأهلي وسأخبر الوزير بذلك

بيان

إنذار

مرتضى منصور

الاهلى

في تطور لافت بشأن قضية النادي الأهلي ضد نادي الزمالك بشأن شعار "نادي القرن"، أرسل الأهلي إنذارا على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي، للتعدي على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وطالبه بإزالة لافتات نادي القرن التي تخص القلعة الحمراء.

وأوضح النادي الأهلي في بيان، أن لذلك حماية قانونية وفقا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية.

وجاء في الإنذار (رقم 13215 قلم محضرين العجوزة بتاريخ 30 يونيو 2020)، أنه بتاريخ 22 مايو 2000 منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي.

وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) با?ضافة نادي القرن باللغتين العربية والا?جنبية ا?سفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية با?دارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفي يوم 22/5/2020 فوجيء النادي بقيام ري?يس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وا?على مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وسطر ا?سفل الشعارين عبارة (نادي الزمالك. نادي القرن الحقيقي).

وا?زاء تهديدات الاتحاد الأفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الا?علام المختلفة لاستخدامه شعار "كاف" بدون ا?ذن مسبق، قام ري?يس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناء على طلب الاتحاد الأفريقي با?زالة اللافتات ا?لا ا?نه عاد يوم 31 مايو 2020 وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد ا?زالة شعار "كاف" وسطر على اللافتات الجديدة با?ن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

ولما كان النادي الا?هلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فقد قام بتوجيه ا?نذار على يد محضر لري?يس نادي الزمالك با?زالة تلك اللافتات من محيط ناديه وا?على مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لا?عضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك ا?زالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال 15 يومًا من تاريخه، وا?لا سيقوم النادي الا?هلي باتخاذ كافة الا?جراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق صفحة فنان شهير بعد هجومه على يوسف الشريف ومحمد أنور
» لاعب الزمالك: هذا أغرب ما فعله المدرب معي بعدعلمه بتوقيعي للأهلي
» قصة الفنان المصري الذي أخرجته الشرطة من الحرم المكي لسبب غريب
» مستشار الصحة: خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا
» مصر للطيران تعلن تخفيضات على رحلاتها الجوية
» تعليق ناري من نشأت الديهي على تعنت إثيوبيا
» صلاح يرشح هذا اللاعب للأفضل في ليفربول
» إحالة أوراق متهمة بقتل زوجها إلى المفتي
» رفع نسبة الرسوم على السيارات التي بها أجهزة ترفيهية
» أكثر من 2000 صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يونيو
» البرلمان: 100 جنيه رسوم سنوية على كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية