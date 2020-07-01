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القبض على منار سامي بتهمة الدعارة (صور)

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منار سامي
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القبض

الدعارة

فتاة تيك توك

منار سامي

ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة الـ"تيك توك" جديدة، تدعى منار سامي اليوم الأربعاء، بتهمة ممارسة البغاء والتحريض على الفسق وتقديم محتوى خادش للحياء.

وكشف أشرف فرحات المحامى تفاصيل القبض عليها قائلًا: "إن أجهزة الأمن ألقت القبض عليها من داخل أحد الكافيهات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، على خليفة صدور قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

وتابع "فرحات"- حسب اليوم السابع-، أنه أثناء القبض على الفتاة كانت بصحبة أحد الشبان والذى يظهر معها فى الفيديوهات، وفور القبض عليها دخلت فى حالة انهيار وبكاء شديدة.

وقال "فرحات"، إن "منار" تقطن مدينة كفر شكر التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وليس لها محل إقامة فى القاهرة، وبالتالى فإنه من المقرر أن يتم التحقيق معها بمعرفة نيابة "بنها" والتى ضبطت فى نطاق اختصاصها الجغرافى، وفى حالة ثبوت وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها فى القاهرة، فمن المتوقع أن يتم التحقيق معها فى نيابة شمال القاهرة، مثلما حدث فى واقعتى حنين حسام ومودة الأدهم.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من إلقاء القبض على المتهمة "منار " فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحى على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.

وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء، وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.






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