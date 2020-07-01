  • الخميس 02 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر09:09 ص
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن لقاء أردوغان مع تميم

أبو تريكة

مدافع الأهلي: هذا اللاعب كان أهم من أبو تريكة في الجيل الذهبي للفريق

منار سامي

والدة منار سامي تفجر مفاجأة عن الشخص الذي قُبض عليه معها

ريناد عماد

ريناد عماد تبكي وتطالب بمحاسبة هؤلاء بعد القبض عليها

فريق الأهلي

فوزي لنجم الأهلي: زعلان عليك بعد المكالمة المسربة

الفيديو

فيديو.. لحظة سرقة مراسل (CNN) تحت تهديد السلاح

ممثلة شهيرة غاصبة من «إنستجرام» بعد حذف صورتها العارية

ممثلة شهيرة غاصبة من «إنستجرام» بعد حذف صورتها العارية

عروس تنزل بفستان الفرح لمساعدة مصابة في حادث تصادم

عروس تنزل بفستان الفرح لمساعدة مصابة في حادث تصادم

وزيرة الصحة

تسجيل 1503 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

السيسي

تحدث مع الباعة.. تفاصيل جولة الرئيس لمشاريع مدينة نصر

رانيا يوسف بإطلالة جريئة.. والجمهور:"هتحصلي سما المصري"

الصفحة الأخيرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

رانيا يوسف تثير ضجة بصور جريئة على البحر: "لمي فخادك"

#

صور.. رانيا يوسف بشفاف في عز البرد

حبس

إثارة

سما المصري

رانيا يوسف

فستان

يبدو أن موسم الجدل الذي يصاحب المرحلة الصيفية للفنانات قد بدأ رغم أزمة فيروس كورونا، فبين الحين والآخر يتفاجئ الجمهور بصور جريئة لفنانات على شاطئ البحر وبالملابس الصيفية الشبه عارية.

ودائمًا ما يكون للفنانة رانيا يوسف نصيب "الأسد" من هذا الجدل، خاصة أنها دائمة الظهور بملابس مثيرة تكشف أجزاء من جسدها، والتي كان آخرها قبل أيام على شاطئ البحر.

وبعد أن تصدر هاشتاج "مدام رانيا" التنرد على موقع "تويتر" بعد صورها المثيرة، عادت لنشر صور أخرى بفستان جرئ مفتوح الصدر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتسببت الصور – كالعادة- في إثارة الجدل لكن الجمهور ذكرها هذه المرة بأنها سيكون مصيرها مقل مصير سما المصري التي حكم عليها بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة نشر الفسق والفجور بسبب صورها المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي محاسبة رانيا يوسف قانونيا على اعتبار أن ما تفعله يندرج تحت بند الصور الفاضحة، وأنه في هذا تحريض على الفسق والفجور وذلك أسوة بما حدث مع سما المصري.

وكان من بين التعليقات التي وردت عبر "تويتر": "شكلك قريب هتبقى زميلة سما المصرى على البورش"، وكتب آخر: "رانيا يوسف مفكره نفسها عندها خمس سنين"، و"يا مدام رانيا خفي على الشباب شوية"، و"كده انتي بدوري على عريس"، و"شكل الدور جاي عليكي زاي سما المصري".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

غضون... أم بعد؟!

فراج إسماعيل

الدين والناس ..حيوية النص وحياة الإنسان.

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إغلاق صفحة فنان شهير بعد هجومه على يوسف الشريف ومحمد أنور
» لاعب الزمالك: هذا أغرب ما فعله المدرب معي بعدعلمه بتوقيعي للأهلي
» قصة الفنان المصري الذي أخرجته الشرطة من الحرم المكي لسبب غريب
» مستشار الصحة: خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا
» مصر للطيران تعلن تخفيضات على رحلاتها الجوية
» تعليق ناري من نشأت الديهي على تعنت إثيوبيا
» صلاح يرشح هذا اللاعب للأفضل في ليفربول
» إحالة أوراق متهمة بقتل زوجها إلى المفتي
» رفع نسبة الرسوم على السيارات التي بها أجهزة ترفيهية
» أكثر من 2000 صهيوني اقتحموا ساحات «الأقصى» في يونيو
» البرلمان: 100 جنيه رسوم سنوية على كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    03:19

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية