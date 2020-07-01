رانيا يوسف بإطلالة جريئة.. والجمهور:"هتحصلي سما المصري"

01 يوليه 2020 - 03:37 م

يبدو أن موسم الجدل الذي يصاحب المرحلة الصيفية للفنانات قد بدأ رغم أزمة فيروس كورونا، فبين الحين والآخر يتفاجئ الجمهور بصور جريئة لفنانات على شاطئ البحر وبالملابس الصيفية الشبه عارية.

ودائمًا ما يكون للفنانة رانيا يوسف نصيب "الأسد" من هذا الجدل، خاصة أنها دائمة الظهور بملابس مثيرة تكشف أجزاء من جسدها، والتي كان آخرها قبل أيام على شاطئ البحر.

وبعد أن تصدر هاشتاج "مدام رانيا" التنرد على موقع "تويتر" بعد صورها المثيرة، عادت لنشر صور أخرى بفستان جرئ مفتوح الصدر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتسببت الصور – كالعادة- في إثارة الجدل لكن الجمهور ذكرها هذه المرة بأنها سيكون مصيرها مقل مصير سما المصري التي حكم عليها بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة نشر الفسق والفجور بسبب صورها المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي محاسبة رانيا يوسف قانونيا على اعتبار أن ما تفعله يندرج تحت بند الصور الفاضحة، وأنه في هذا تحريض على الفسق والفجور وذلك أسوة بما حدث مع سما المصري.

وكان من بين التعليقات التي وردت عبر "تويتر": "شكلك قريب هتبقى زميلة سما المصرى على البورش"، وكتب آخر: "رانيا يوسف مفكره نفسها عندها خمس سنين"، و"يا مدام رانيا خفي على الشباب شوية"، و"كده انتي بدوري على عريس"، و"شكل الدور جاي عليكي زاي سما المصري".