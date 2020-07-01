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50 قتيلًا في تظاهرات إثيوبيا والغضب يشتعل

عرب وعالم

تظاهرات إثيوبيا
تظاهرات إثيوبيا

محمد فضل- متابعات

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تظاهرات

قتلى

إثيوبيا

أفادت وسائل إعلام ، أن 50 شخصا قتلوا في عدة مدن إثيوبية خلال احتجاجات على مقتل الفنان والشاعر الأورومي هاشالو هونديسا.

واشتعلت اثيوبيا بعد مقتل بعد مقتل هاتشالو هونديسا بعد تعرضه لإطلاق نار منتصف الليل في ضاحية مجمع جالان السكني جنوب العاصمة.

وكانت العاصمة أديس أبابا قد شهدت مظاهرات احتجاجية للتعبير عن الغضب بعد مقتل الفنان هاتشالو هونديسا .

وقالت مفوضية شرطة أديس أبابا إن هونديسا، فنان الأورومو المعروف، توفي إثر إطلاق نار ليلي في منطقة جالان كوندومينيوم بأديس أبابا.

وأضافت أن شرطة المدينة وقوات الأمن الأخرى اعتقلت عددا من المشتبه بهم فيما يتعلق بعملية القتل، مشيرة إلى أنها ستبلغ المواطنين بنتائج التحقيقات .

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان عن إدانته للحادث، قائلا: “لقد فقدنا حياة ثمينة، نحن نتطلع إلى تحقيق الشرطة الكامل في هذا العمل الوحشي”.

وفور سماع نبأ وفاة الفنان الإثيوبي قام محبوه بإغلاق تام لمداخل العاصمة أديس أبابا التي شهدت مظاهرات ووضع الحواجز وحرق الإطارات على الطرق الرئيسة تعبيرا عن الغضب.

ولم يعرف على الفور الدوافع وراء مقتل الفنان الإثيوبي الذي ينحدر من قومية الأورومو.


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