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185 مليون دولار.. دولة خليجية تنقذ شركة سيارات عالمية من الإفلاس

مال وأعمال

دولة خليجية تنقذ شركة سيارات عالمية من الإفلاس
دولة خليجية تنقذ شركة سيارات عالمية من الإفلاس

عبد القادر وحيد- متابعات

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الإفلاس

بنك البحرين الوطني

شركة ماكلارين

قالت وكالة بلومبيرغ إن شركة بريطانية لإنتاج السيارات الفاخرة، وفائقة السرعة، كشفت عن ضخ 150 مليون جنيه إسترليني - 185 مليون دولار-  إليها عن طريق الاكتتاب في رأس المال.

وبحسب الوكالة فقد حصلت شركة ماكلارين على القرض من بنك البحرين الوطني، الذي يمتلك مع شركة ممتلكات البحرينية، صانعة السيارات البريطانية بالكامل تقريبا.

وفي تقرير الشركة السنوي قالت: لقد تم تقديم هذا القرض بدعم من مجموعة المساهمين الحاليين.

يأتي هذا بعدما أعلنت الشركة في وقت سابق أن السيولة النقدية لديها قد تنفد بحلول منتصف يوليوالجاري.

يذكر أن صندوق الثروة السيادي البحريني - شركة ممتلكات القابضة- يمتلك 62.6% من شركة ماكلارين"، ويستحوذ بنك البحرين الوطني على 44.2%.

وكانت الشركة قد خططت في الأصل لجمع أموال الطوارئ من خلال رهن مقرها ومجموعة سيارات تاريخية، لكن الخطة واجهت معارضة من قبل مجموعة من الدائنين.


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