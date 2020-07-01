شيكابالا يثير غضب "ميسي"

01 يوليه 2020 - 02:11 م

كشف أحمد غانم سلطان لاعب الزمالك ومنتخب مصر للشباب السابق واقعة طريفة حدثت أثناء مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم تحت سن 20 عاما في عام 2005.

وقال "غانم" خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" أن هذه الواقعة تتعلق بشيكابالا نجم الزمالك وميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

وتابع لاعب الزمالك السابق " قبل المباراة كنا نخشى كثيرا ميسي، فكان وقتها في بداياته مع برشلونة وكان يتحدث العالم أجمع عن مهاراته، وأثناء المباراة عمل شيكابالا "كوبري" لميسي، وهو ما جعل النجم الأرجنتيني يغضب بشدة، ومن وقتها في اللقاء وهو يأخذ الكرة من المرمى للمرمى".

وأضاف:"الحمد لله ميسى كان لاعب يلعب في جبتهي، وأحد اللاعبين في منتخب مصر ونحن نتناول العشاء قال عنه إنه قصير، وبإمكانه إحكام السيطرة على مهاراته، ولكن ميسي برغم قصره إلا أنه كان لديه ثبات غير طبيعي ويستطيع أن يستخلص الكرة من وسط اللاعبين بسهولة".