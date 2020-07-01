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ديون بـ 903 مليون دولار.. بيتزاهت تعلن إفلاسها

مال وأعمال

ديون بـ 903 مليون دولار.. بيتزاهت تعلن إفلاسها
ديون بـ 903 مليون دولار.. بيتزاهت تعلن إفلاسها

عبد القادر وحيد- متابعات

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بيتزاهت

إفلاسها

أعلنت مطاعم بيتزاهت إفلاسها، بعد الضغوط التي تعرضت لها من جراء عمليات الإغلاق المرتبطة بالتصدي لجائحة كوونا.

وكانت شركة "إن بي سي إنترناشونال"، أكبر مالك لحقوق امتياز مطاعم "بيتزا هت" قد قدمت دعوى إفلاس في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة بلومبيرغ، إن الشركة سعت للاستفادة من حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس، عندما تقدمت بدعواها، اليوم الأربعاء، إلى محكمة مقاطعة تكساس الجنوبية.

وكانت إن بي سي قد افتتحت أول مطعم لبيتزا هت في عام 1962، حيث تدير أكثر من 1225 مطعما تحت هذه العلامة التجارية، وأكثر من 385 متجرا تحت علامة "ويندي" في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقد عانت الشركة من ارتفاع تكاليف العمالة والطعام، في أثناء محاولتها توسيع نطاق الخدمة والابتعاد عن المطاعم التقليدية.

وتواجه الشركة ديون تقدر بـ903 ملايين دولار، حيث تفاوضت سابقًا على إعادة هيكلة جزء كبير من التزاماتها.


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