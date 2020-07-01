فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة بشأن الطلاب المغتربين

01 يوليه 2020 - 01:39 م

تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي بشأن أزمة الطلاب المغتربين في تأدية امتحانات الفرق النهائية بعد تحويل المدن الجامعية لعزل صحي وعدم توافر أماكن لإقامتهم.











وقال عامر، إنه بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بانعقاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بالجامعات 1 يوليو، ظهرت ثمة مشكلة جديدة أمام الطلاب المغتربين، وذلك لأن المدن الجامعية التي كانوا يمكثون فيها فترة الامتحانات تحولت لأماكن لعزل صحي جميعها ولم يعد يتبقى مكان لهؤلاء الطلاب.





وأشار: غالبية الطلاب يقيمون في محافظات بعيدة ومن الصعب حضورهم يوميا إلى الامتحان، ويحتاجون لأماكن ليمكثوا فيها فترة الامتحانات.

