التعليم : مد التقديم للأول الابتدائي ورياض الأطفال حتى 10 يوليو

01 يوليه 2020 - 01:24 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مد فترة التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2020-2021، وذلك حتى 10 يوليو 2020.











قالت الوزارة ، إن القرار جاء في إطار حرصها على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروف الأسر في ظل جائحة كورونا.









يذكر أن طلبات القبول لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والرسمية لغات ، قد بدأت في الأول من شهر يونيو الماضي.