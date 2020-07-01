الغيابات تضرب صفوف "ليفربول" أمام مانشستر سيتي

01 يوليه 2020 - 01:16 م

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، مباراة مانشستر سيتي غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدة غيابات، على غرار ناثانييل كلاين الذي أعلن النادي قبل أيام الاستغناء عنه بسبب تعدد إصاباته، بالإضافة إلى جويل ماتيب الذي يُعاني من إصابة في إصبع القدم، وجيمس ميلنر المصاب في أوتار الركبة، فضلًا عن شيردان شاكيري.

وحقق فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي بعد سقوط مانشستر سيتي حامل اللقب أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

وابتعد ليفربول بفارق 23 نقطة في الصدارة عن مانشيستر سيتي الذي تجمد رصيده عند النقطة 63 قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.