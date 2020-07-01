أمريكا تتحدى العالم وتشتري المخزون العالمي لعلاج كورونا

01 يوليه 2020 - 01:06 م

أقدمت الولايات المتحدة الأميركية على شراء كل المخزون العالمي تقريبا من دواء ريمديسيفير، الخاص بعلاج إيبولا، والذي يساعد بشكل كبير وفعال في علاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية أعلنت أنها اشترت أكثر من 500 ألف جرعة من الدواء، الذي يتم إنتاجه من قبل شركة الأدوية العملاقة غيلياد ساينس.

وأضافت أن هذا الرقم يعادل إنتاج الشركة كله لشهر يوليو و90 في المائة من إنتاجها لشهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وبحسب الصحيفة فإن قرار الولايات المتحدة بتخزين الدواء أنه من المحتمل أن يكون هناك القليل من الإمدادات في بقية العالم لعدة أشهر.

من جابه ثمّن وزير الصحة أليكس عازار الخطوة،بالقول : "إن الرئيس دونالد ترمب أبرم صفقة مذهلة، منوها أنها إدارة ترامب تقوم بكل ما في وسعها لمعرفة المزيد عن العلاجات المنقذة للحياة الخاصة بفيروس كورونا.

وكانت انتقادات قد وجهت لشركة غيلياد ساينس مؤخرا، بسبب قرارها بتقاضي 2340 دولارا، لدورة علاج نموذجية مصممة للأشخاص الذين تشملهم برامج الصحة الحكومية في الولايات المتحدة والدول المتقدمة.

يذكر أن عدد من الدراسات أثبتت أن دواء ريمديسيفير يسرع شفاء بعض مرضى كورونا، ولكن رغم ذلك، أنه لم يتم إثبات أن الدواء يحسن فرص الفرد في النجاة من المرض.