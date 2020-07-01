حكم نهائى.. السجن 7 سنوات لـ قاتل شيماء الصباغ

أسدلت محكمة النقض الستار بقضية شيماء الصباغ، حيث قضت بقبول طعن الضابط المتهم بقتلها على حكم سجنه 10 سنوات مشدد وإنزال العقوبة للسجن 7 سنوات.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، مسئولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في إعادة محاكمته بقتل شيماء الصباغ، مسئولة الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية أثناء تظاهرها وآخرين بميدان طلعت حرب بالقاهرة مع التحفظ على المتهم.