الصحة العالمية توضح مدى خطورة ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة

01 يوليه 2020 - 12:55 م

مع إعادة فتح الأندية وممارسة الرياضة، فقد يشعر البعض بالضيق من الكمامات، والتعب الشديد بسببها، وتساءل البعض، هل يمكن ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة؟.







فقامت منظمة الصحة العالمية بالرد على هذا الاستفسار عبر صفحتها الرسمية، حول ما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية أثناء ممارسة الرياضة:"إنه من الخطير ارتداء الكمامات الطبية أثناء ممارسة الرياضة لما لها من مخاطر صحية".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تقريرها، أنه ينبغي عدم ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة لأن ‏الكمامة قد تحدّ من القدرة على التنفس بصورة مريحة.‏

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه من مخاطر ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، أنها تبتل بسبب العرق مما يصعب التنفس ويعزز ‏نمو الميكروبات عليها .



