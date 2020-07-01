بعد كورونا.. الصراصير تهاجم آذان الصينيين

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متابعات- الدويني فولي

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الصين

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صراصير

أّذان

بعد أن تسببت في ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد ونقله للعالم بأسره، اشتكى عدد من الصينيين أخيرا من شعورهم بالألم والضجيج والحكة، وما إن ذهبوا للمستشفى للتحقق مما يحدث، حتى اكتشفوا الصدمة التي لم يتوقعوها.

وكان مستشفى ”شيانغ تشو“ الشعبي في ”تشوهاي“ بمقاطعة ”قوانغدونغ“ جنوب الصين، قد عالج 3 مرضى خلال 7 ساعات بعد غزو الصراصير لآذانهم.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اكتشف رجل صيني صرصورا حيّا في أذنه بعد سماعه صوت ضجيج وخدش مستمرا داخلها.

وكان الرجل يشكو من سماع ضجيج وخدش مستمر أثناء نومه، قبل أن يعثر على الحشرة مخبأة داخل أذنه.

وقال أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، يي تشانغلونغ، إن مريضه الأول، السيد هي، جاء إلى المستشفى وقال إنه ”شعر بالحكة والألم في أذنه، مصحوبين بضجيج مستمر“.

وقال المريض: ”لقد زحف الصرصور داخل أذني أثناء النوم، وبقيت مستيقظا طول الليل بسبب الألم والحكة المستمرين“.

من جانبه، أضاف الطبيب: ”عندما قمنا بفحص أذن هي، عثرنا على صرصور صغير كان يحاول الحفر في أذنه، وقد أصابت الحشرة طبلة أذنه“.


وأضاف: ”لو لم يتم إزالة الصرصور في الوقت المناسب، لكان من الممكن أن تصاب طبلة أذنه بجروح خطيرة“.

وكشف الطبيب عن أنه عالج بعد ذلك اثنين آخرين بأعراض متطابقة في اليوم ذاته، وكان من بينهما السيدة تشين، التي وصلت وهي تعاني حكة شديدة في أذنها.

وتظهر صور المستشفى الصراصير التي تم سحبها من قنوات الأذن للمرضى.


ونصح الطبيب بعدم محاولة إزالة الحشرات ببراعم قطنية أو منظفات الأذن، لأن ذلك قد يزيد من إثارة الحشرات أو قتلها في الداخل.

وقال الطبيب يي: ”في بعض الأحيان إذا قمت بتوجيه شعلة نحو الأذن، سوف تتبع الحشرات الضوء، وإن لم ينجح ذلك، يمكن استخدام الزيت النباتي لإغراق الحشرة“.

وفي حالة عدم نجاح أيّ من الطريقتين، يجب التوجه إلى أقرب مستشفى وطلب الرعاية اللازمة في الحال.






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