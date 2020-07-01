الغردقة تستقبل أول رحلة طيران خارجية

01 يوليه 2020 - 12:26 م

استقبل مطار الغردقة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، أول رحلة طيران خارجية، بعد قرار مجلس الوزراء المصري باستئناف حركة الطيران والسياحة الخارجية.





وأقلت الرحلة نحو 167 سائحا من أوكرانيا، وذلك حسب جدول التشغيل لحركة الطيران الخارجي الصادرة من مطار الغردقة.





وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، على ركاب الرحلة، من حيث التباعد والمرور على الكاميرات الحرارية وتعقيم الحقائب.





وأكد عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلال استقباله الرحلة، على أن وزارة الطيران دعمت مطار الغردقة الدولي بـ6 كاميرات حرارية متطورة، ضمن الإجراءات الوقائية بالمطار، حرصا على سلامة الركاب والعاملين.







