الأهلى يستقبل أعضاءه بعد أكثر من 100 يوم

01 يوليه 2020 - 12:06 م

توافدت أعداد قليلة من أعضاء النادى الأهلى على مقر الجزيرة منذ صباح اليوم، تزامناً مع قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة الأعضاء للأندية ابتداءً من أول يوليو.

واستعد الاهلى جيداً لاستقبال الأعضاء وفقا للضوابط والإجراءات الاحترازية الموضوعة، حيث لن يسمح لأى عضو بدخول النادى بدون ارتداء كمامة بجانب الجلوس فى أماكن مفتوحة وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى.

وخصص الأهلى بوابات لتعقيم الأعضاء قبل دخول النادى، وكذلك أجهزة الكاشف الحرارى لقياس درجة الحرارة والتنبيه على المطاعم لتقديم الوجبات والمشروبات فى أطباق وأكواب ذات الاستخدام الواحد مع تعقيم الاماكن أولا بأول.