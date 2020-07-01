صادم.. عروس تشنق نفسها قبل ساعات من حفل الزفاف

01 يوليه 2020 - 12:03 م

في واقعة صادمة ومؤثرة، أقدمت عروس على الانتحار قبل حفل زفافها في العاصمة الأردنية عمان.

وكانت فتاة عشرينية في الأردن، أقدمت على الانتحار شنقا، وذلك قبل ساعات قليلة من حفل زفافها.

وكشفت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، بعد تشريح الجثة، عن وجود كدمات، تدل على وجود عنف، فيما علل سبب الوفاة الاختناق برباط ضاغط.

وأضافت أنه تبين وجود خلافات عائلية مع عائلة زوج المنتحرة وعائلتها، قد تكون دفعت بها إلى الانتحار، قبل إتمام مراسم الزفاف.