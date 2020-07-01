أنتجت بدولة عربية.. مليار يورو لأكبر عملية ضبط مخدرات في أوروبا

01 يوليه 2020 - 11:10 ص

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة كمية قياسية من الأمفيتامين.

وقالت الشرطة في بيان لها إن الكميات المصادرة، تبلغ 14 طنا تحت شكل 84 مليون حبة كبتاجون أنتجها تنظيم داعش في سوريا.

وأضافت أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو جنوب نابولي ، حيث تبلغ قيمة المضبوطات مليار يورو.

وكشف التحقيق الذي تشرف عليه نيابة نابولي، أن المخدرات كانت موجودة في ثلاث حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي والآلات.

كما تتألف هذه اللفائف من عدة طبقات يبلغ ارتفاعها حوالي مترين وقطرها 1,40 متر ، وهي مصنعة على الأرجح في ألمانيا، حيث أتاحت إخفاء حوالي 350 كلغ من الحبوب في كل منها بعدما وضعت في الطبقات الداخلية بدون أن ترصدها أجهزة الكشف.

وأشار المحققون إلى أن الحبوب كان عليها ختم "كبتاغون" وهو دواء مصنف ضمن خانة المخدرات وغالبا ما يستخدم من قبل عناصر تنظيم داعش.

وأوضح بيان الشرطة الإيطالية أيضا أننا نعلم أن تنظيم داعش يمول أنشطته الإرهابية الخاصة وخصوصا الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا.