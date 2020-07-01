أسعار الذهب بالأسواق

متابعات- محمد إبراهيم
سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا كبيرا بقيمة 8 جنيهات، وذلك بسبب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا، وهو ما انعكس على سعر الذهب بسوق الصاغة ليرتفع بصورة كبيرة.
وسجل عيار 21 800 جنيه للجرام، وهو الأكثر مبيعا في مصر، ليكون هذا السعر هو الأعلى في تاريخ المعدن النفيس في مصر.
أسعار الذهب بعد ارتفاعها..
عيار 18 : 686 جنيها للجرام
عيار 21 : 800 جنيها للجرام
عيار 24 : 914 جنيها للجرام
الجنيه الذهب : 6400 جنيه
السعر العالمي : 1786 دولارا.
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