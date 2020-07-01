أسعار الذهب بالأسواق

01 يوليه 2020 - 11:09 ص

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا كبيرا بقيمة 8 جنيهات، وذلك بسبب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا، وهو ما انعكس على سعر الذهب بسوق الصاغة ليرتفع بصورة كبيرة.

وسجل عيار 21 800 جنيه للجرام، وهو الأكثر مبيعا في مصر، ليكون هذا السعر هو الأعلى في تاريخ المعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب بعد ارتفاعها..

عيار 18 : 686 جنيها للجرام

عيار 21 : 800 جنيها للجرام

عيار 24 : 914 جنيها للجرام

الجنيه الذهب : 6400 جنيه

السعر العالمي : 1786 دولارا.