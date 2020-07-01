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الصحة العالمية تنشر قائمة بلقاحات كورونا
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الصحة العالمية

قائمة

لقاحات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن قائمة بالتجارب التي تعكف عليها مراكز الأبحاث والجامعات عبر العالم لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقامت المنظمة، بتقسيم القائمة، إلى مجموعتين، تضم الأولى 17 لقاحا مرشحا في مرحلة التقييم السريري، وعلى رأسها اللقاح الذي تعكف جامعة أكسفورد على تطويره، وكذلك لقاح معهد ووهان البيولوجي بالصين.

بينما تضم المجموعة الثانية، 132 لقاحا مرشحا في مرحلة التقييم قبل السريري، ومن بينها تجارب لـ 4 لقاحات يعكف المركز القومي للبحوث على تطويرها.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أفادت قبل أيام أن اللقاح المرشح الذي تطوره جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا، ضد فيروس كورونا هو على الأرجح اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.

من جانبه قال تسمية سواميناثان كبير علماء المنظمة، إن لقاح شركة مودرنا مرشح أيضا، مضيفا أنه ليس بعيدا عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح أسترازينيكا.

وأضافت أن المنظمة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية المصنّعة للأدوية بشأن لقاحات محتملة للفيروس التاجي.


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