كورونا يخترق حفل زفاف.. وفاة العريس وإصابة 95 شخصا آخرين

01 يوليه 2020 - 09:53 ص

في واقعة غريبة من نوعها، توفي عريس بإحدى الولايات الهندية، عقب يومين فقط من زفافه، إثر إصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد، وبدلا من تهنئته بزفافه تقاطر المعزون بوفاته، وحرقت جثته.





وكان 95 شخصا من بين الحضور قد ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي في حفل الزفاف الذي أقيم بقرية بولاية ”باتنا“ الهندية.





وتوفي العريس البالغ من العمر 30 عاما، وهو مهندس برمجيات، وتم حرق جثته دون إجراء اختبار كورونا له، على الرغم من أنه كان يعاني من أعراض، وفقا لما ذكره موقع ”إنديا توداي“.









وبعد أن تم إبلاغ إدارة المنطقة في باتنا بوفاة العريس، تم إجراء اختبار كورونا لأقارب الزوجين، وثبت أن نحو 15 شخصا من أقاربه الذين حضروا حفل الزفاف كانوا مصابين بالفيروس.









وبدأت إدارة المنطقة في تتبع الحاضرين، وإجراء الاختبارات لتظهر النتائج إصابة 80 حالة أخرى؛ ما يجعلها الحالة الأولى لانتشار الفيروس التاجي بشكل جماعي في ولاية ”بيهار“، ومع ذلك، لم تستطع إدارة باتنا اختبار العريس المتوفى؛ إذ إن عائلته أحرقت جثته دون إبلاغ السلطات.





ووفقا لمصادر بالشرطة الهندية، فقد عاد العريس إلى قريته ”ديهبالي“ من أجل حفل زفافه في الـ 12 من مايو، وخلال هذه الفترة، تطوّرت أعراض فيروس كورونا لكن العائلة مضت في حفل الزفاف.





وبعد يومين من الزفاف، تدهورت صحته وتوفي في أثناء نقله إلى المستشفى العام، في ”باتنا“، وقد تم إجراء اختبار للعروس لكن جاءت النتائج ”سلبية“.





وقالت الإدارة في ”باتنا“ إن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للمبادئ التوجيهية من قبل العائلة التي مضت في حفل الزفاف على الرغم من أن العريس قد أظهر أعراضا للفيروس.





وأشارت الإدارة -أيضا- إلى عدم اتباع معايير التباعد الاجتماعي إذ يُسمح فقط لنحو 50 شخصا بحضور أي حفل زفاف.







