سياسي كويتي شهير : الملك سلمان فاجأنا بهذا الأمر

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مبارك الدويلة

مشعل النامي

قال المحلل والسياسي الكويتي مشعل النامي إن الملك سلمان بن عبد العزيز يتمتع بذاكرة حديدية، وهذا ما ظهر لي في مجلس جمعنا بخادم الحرمين.

وأضاف النامي: "التقيت الملك سلمان مرتين آخرهما قبل سنة ونصف.. واستمر أحد اللقاءات 40 دقيقة تقريبا وكنا في مجلس صغير وعددنا قرابة 15 شخصا وكان وقتها شائعات منتشرة حول ضعف ذاكرته".

وتابع قائلا: وجدته يسأل الموجودين عن أسمائهم الكاملة ويسألهم عن أقرباء لهم لجدهم الثاني ويذكر أشخاصا عملوا معه قبل 50 سنة.

وأوضح السياسي الكويتي مشعل النامي: كنا 3 كويتيين وسألنا عن أسمائنا ونسبنا وتحدث معنا عن أوضاع الكويت وحثنا على التمسك بالنعم التي تعيشها الكويت..وعندما خرجنا قلت للي معي: "ذاكرته ما شاء الله أقوى من ذاكرتنا ثلاثتنا مجتمعين".

وأشار النامي في حديثه: خلاصة الكلام أن محاولة التبرير بأن ملك نسي حواره مع مبارك الدويلة ما تصلح.. شوفو غيرها

وفي حديثه عن لقاء الدويلة بالملك سلمان يقول النامي تحدثت بنفسي للتو مع السيد فايز حامد البغيلي..وأخبرني بأنه التقى القذافي بصحبة مبارك الدويلة دون أن يتطرق القذافي لأي مما دار في التسجيلات المسربة التي أقر الدويلة أنها صحيحة وأن لقاءه مع القذافي كان قبل رابطة الرشايدة،  التي وردت في التسجيلات المسربة مما يعني أن التسجيلات حدثت في إجتماع آخر وبتاريخ لاحق للقائه مع القذافي الذي أشار له مبارك الدويلة،  وعلى إثر ذلك فإنه صدر بيان بتكذيب ما ذكره الدويلة.


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