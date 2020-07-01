مشاري راشد: ضرر الإخوان أكبر من اليهود

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اليهود

الإخوان

سيد قطب

مشارى راشد

قال المنشد والقارئ الكويتي مشاري راشد إن معاداة الإخوان للسنة ولبلاد التوحيد تفوق اليهود.

وأضاف مشاري راشد في رده على أحد متابعيه: "معاداة الإخوان للسنة ولبلاد التوحيد أغرب يا خالد وضررهم على الإسلام قد يكون أكبر من ضرر اليهود والنصارى كما قال الألباني رحمه الله".

جاء هذا في رده على حساب خالد الذي كتب قائلا: " غريب أمركم تعادوا الإخوان أكثر من اليهود".

وعلق أحد رواد تويتر : "اتقي الله يا حافظ القرآن وتذكر أن الكذب من الكبائر ، وتفتري على الألباني رحمه الله إنه قال عنهم أخطر من اليهود عالاسلام، هذا كلام الألباني".

كما أوضح مشاري راشد: "يخطئ من يظن أن نشأة التكفير عند الإخوان بدأت من سيد قطب بل هي منذ النشأة وهذا دليل موثق بالصفحة للتكفير عند حسن البنا فمن ليس منهم لا حظ له في الإسلام وهو خصم له.

وتابع: وقال علي عشماوي من قيادات الإخوان: فمن أراد أن يلحق بنا فهو مسلم ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر"، منوها بأن المخططات قديمة وتاريخية، وجديدة مستمرة.. فلا تقفوا عند القديم منها  بعد كشفها، وانتبهوا لما هو جديد".


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