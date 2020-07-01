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من هو "حامد البغيلي" الذي رافق "الدويلة" سرا لخيمة القذافي

الحياة السياسية

من هو "حامد البغيلي" الذي رافق "الدويلة" سرا لخيمة القذافي
من هو "حامد البغيلي" الذي رافق "الدويلة" سرا لخيمة القذافي

عبد القادر وحيد

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القذافي

الدويلة

البغيلي

تردد اسم فايز حامد البغيلي في الآونة الأخيرة، عقب تسريبات القذافي، خاصة فيما يتعلق بلقاء البرلماني الكويتي السابق مبارك الدويلة بالزعيم الراحل.

وقد انتشر اسم النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي فايز البغيلي، حيث تم اتهامه بالتعاون مع القذافي لزعزعة استقرار وأمن دول الخليج العربي.

وفايز حامد البغيلي الرشيدي هو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي، ولد في الكويت عام 1937، وقد تولى رئاسة رابطة قبيلة بني رشيد، وتدرّج في المناصب السياسية.

وقد تخرج "البغيلي" في كلية العلوم العسكرية وعمل ضابطًا بالجيش الكويتي، ثم شارك في انتخابات مجلس الأمة عن محافظة الفروانية، وفاز في الانتخابات عام 1981م وعام 1990م.

كما تولى منصب نائب رئيس مجلس محافظة الفروانية، بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد العام لتجار الخضار والفواكه، وعضوية مجلس البرلمان العربي الدولي لمكافحة الفساد، وكان من المؤيدين لتعديل دستور الكويت عام 1982م .

اسم فايز البغيلي ذكر في تسريبات مبارك الدويلة والقذافي، إلا أنه صرّح بأنه توجه برفقة مبارك الدويلة إلى الزعيم الليبي في محاولة لإحلال السلام بين قبيلة الرشايدة والحكومة السودانية.

وكان مبارك الدويلة قد أكد عقب التسريبات أنه توجه رفقة فايز البغيلي مع القذافي قبل 15 سنة، ضمن أنشطة رابطة عبس العالمية التي تعنى بشئون قبيلة الرشايدة في الوطن العربي، كما قابلنا البشير والملك سلمان لنفس الغرض.

وأوضح الدويلة أنه عندما تغيرت لهجة القذافي وتغير طرحه في لقاء لاحق نقلت كل ما دار لسمو الأمير وللملك سلمان، وهو ما تم نفيه من قبل الديوان الملكي الكويتي.


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