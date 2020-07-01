محمود بدر: هذا القيادي الإخواني قالي "هتشيل الليلة لوحدك وهتتشنق"

أحمد عادل شعبان
كشف محمود بدر - مؤسس حركة تمرد وعضو مجلس النواب - كواليس لقائه بقيادي إخواني قبل 30 يونيو بـ 10 أيام.
وقال "بدر" في لقاء مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: قابلت القيادي الإخواني أحمد أبو بركة وقالي مرسي هيعمل شيء كويس للشباب .. قولتله مش حلمي أبقى نائب محافظ أو حتى وزير.
وأضاف: قالي الجيش والشرطة هيبقوا معانا عشان احنا الشرعية .. وانت هتشيل الليلة لوحدك وهتتعلق في المشنقة قولتله الجيش والشرطة هيبقوا مع الناس والناس معانا وهتنزل في 30 يونيو وساعتها الجيش هيفعصكم.
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