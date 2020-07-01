» نجم الأهلي: الزمالك والرجاء حظوظهم أفضل في دوري الأبطال .. ربنا يستر

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حذر أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - من اتجاه الكاف لعمل دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة وليس مباراتين.

وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: مكنتش اتمناها كده ... بعد خبر ان الكاف هيخلي نصف النهائي والنهائي من مباراة واحدة في الكاميرون... قلقت جدا لأن 90 دقيقة غير 180 باي حال وممكن يكون اليوم مش يومك وفيه فرق تانية متميزة في التقفيل الدفاعي واللعب علي المرتدات وكارتيرون وجاريدو بيعرفوا يعملوا ده كويس اوي ... ربنا يستر.

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