عبد المجيد محمود يكشف أخطر ما قاله لأحمد مكي عن مرسي

01 يوليه 2020 - 05:59 ص

كشف المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام أسبق - خطة الإخوان للتخلص منه إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.



وقال في مداخلة مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر: بدأت الخطة حين وصل الإخوان إلى أغلبية البرلمان وتلفظوا بأفظع الكلمات ضد القضاء والنائب العام.



وأضاف: مرسي أمر بترصد القضاء واتصلت بأحمد مكي وزير العدل آنذاك وقلت له رئيس الجمهورية دا مش فاهم بيعمل ايه .. ولن أنفذ أي أمر.



وأردف: تحدثت مع حسام الغرياني وقال لي الناس ترفضك كنائب عام وعليك بتقديم طلب لعودتك إلى محاكم الاستئناف فقلت له لن أترك مكتبي ، فعرض علي ترك منصبي وتعييني سفيرا للفاتيكان فرفضت والإعلان الدستوري كان أول مسمار في عهد الإخوان.



وتابع : قلت لمرسي "هرجع غصب عنك" وبالفعل المحكمة رفضت طعن نائب الإخوان طلعت عبدالله يوم 30 يونيو.



