» النائب العام الأسبق: فترة حكم الإخوان كانت "عبثية"

01 يوليه 2020 - 12:00 ص

أكد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، أن ما يحدث في مصر من إنجازات يعبر عن إرادة قوية وحقيقية لبناء مصر الحديثة، حيث تحمل الشعب تبعات التنمية والبناء على ثقة كاملة فيمن يقوده لهذا البناء.



وقال النائب العام الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON": "هناك من الإجراءات ما تنال من شعبية الرئيس، إنما ينفذ الرئيس ما أقسه به أمام الناس، ويعمل على بناء مصر الحديثة، ومصر انتقلت في عهد الرئس السيسي إلى مكانها الطبيعي الذي يتفق مع تاريخها وحجمها".



وأوضح أن فترة حكم الإخوان كانت فترة "عبثية"، مضيفًا: "مكانهم طول عمرهم في السجون نتيجة إجرامهم، وكان لابد من سقطوهم وسقطوا بالفعل.. وجميع قيادات الجماعة الإرهابية مكانها الطبيعي في السجن".



