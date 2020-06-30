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خبير شئون دولية: مذكرة إيران لاعتقال ترامب "نكتة"

خبير شئون دولية: مذكرة إيران لاعتقال ترامب "نكتة"

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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور هشام البقلي، خبير الشئون الدولية، إن ما صدر من إيران بإصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما هي إلا "نكتة"، تحكي حالة السخرية التي يعيش فيها النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن إيران تعيش حالة من التخبط وتريد إظهار بأن لها قوة، أمام شعبها وليس أمام المجتمع الدولي والإقليمي.
وأضاف "البقلي"، خلال لقائه على قناة "سكاي نيوز"، عبر الفيديو كونفرانس، مساء اليوم الثلاثاء، أن ايران تعلم جيدًا أن ردود الأفعال على إصدارها لمذكرة اعتقال ستكون ردود ساخرة من المجتمع الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المذكرات قانونًا لا يجوز القيام بمثل هذه الأمور؛ خاصة وأن هذا الأمر سياسي وعسكري ولا يجوز للإنتربول التدخل فيها.
وتابع: "الرسالة الإيرانية بإصدارها لمثل هذا النوع من المذكرات العنترية هي موجهة إلى الداخل الإيراني للشعب، وليس للمجتمع الدولي أو الإقليمي، خاصة وأن الشعب الإيراني يعلم جيدًا أن القيادات الإيرانية في حالة شديدة من الضعف والتخبط".
وأوضح أن الشعب الإيراني منذ عام 2015 وانسحاب الولايات المتحدة منه، وبدأت الحقيقة أمام الشعب الإيراني بأن هذا النظام لا يفعل شيئًا سوى رفع الشعارات فقط ولا يفعل أي شىء لصالح الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال في الشارع الإيراني تتمثل في أن الشعب لم يعد يتقبل من القيادة الإيرانية مثل هذه الشعارات الرنانة والتى ليس لها أي تأثير عالمي أو إقليمي، وغير راضي على تصرفات القيادة تمامًا.
وأشار إلى أن الشعب الإيراني غير راض على الطريقة التى تدار بها البلاد سواء داخليًا أو على نطاق السياسات الخارجية، ولكن الشعب الإيراني مغلوب على أمره ويتم التنكيل به ويتم استخدام العنف ضده والقتل والتعذيب ضد أي مواطن تلك السياسات لهذه القيادة الموجودة على رأس الحكم الإيراني.


 

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