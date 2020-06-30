"السعيد": مصر من أوائل دول العالم التي تمتلك رؤية طويلة المدى

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر من أوائل دول العالم التي تمتلك رؤية طويلة المدى، وتتفق تلك الرؤية مع الرؤية العالمية للتنمية، والتى تسعى إلى تحقيق 17 هدفا على المدى الطويل.
وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار، أن مصر لها تاريخ طويل في العملية التخطيطية، ولكن الجديد في تلك الرؤية هي أنها تمت بشكل تشاوري بمشاركة كافة أطراف المجتمع مثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمفكرين وأصحاب الرؤى.
وأوضحت" وزيرة التخطيط" أن الخطة تعمل بالتنسيق مع الوزارات على تنفيذ خطط ورؤى لكل عام، لضمان استمرارية واستدامة تلك الرؤية، مشيرة إلى أنه كان هناك حرص على إشراك فئات جديدة في تلك الخطط من أجل الاستفادة منهم.
وأشارت " السعيد" إلى أن ، مصر لديها عنصرا بشريا كبيرا، وتقوم الدولة بالاستثمار فيه لتحقيق أهداف طويلة الأمد، مؤكدة أن مصر عنصر فاعل في التنمية الإفريقية، ولكي تقوم مصر بهذا الدور الهام كانت تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو جيدة، وهو ما تمكنت مصر من تحقيقه، بالإضافة إلى الطفرات التي تمت في قطاع التكنولوجيا والبتروكيماويات.