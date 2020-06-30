"السعيد": مصر من أوائل دول العالم التي تمتلك رؤية طويلة المدى

30 يونيو 2020 - 10:50 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر من أوائل دول العالم التي تمتلك رؤية طويلة المدى، وتتفق تلك الرؤية مع الرؤية العالمية للتنمية، والتى تسعى إلى تحقيق 17 هدفا على المدى الطويل.







وأضافت "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" الذي يذاع على قناة النهار، أن مصر لها تاريخ طويل في العملية التخطيطية، ولكن الجديد في تلك الرؤية هي أنها تمت بشكل تشاوري بمشاركة كافة أطراف المجتمع مثل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمفكرين وأصحاب الرؤى.





وأوضحت" وزيرة التخطيط" أن الخطة تعمل بالتنسيق مع الوزارات على تنفيذ خطط ورؤى لكل عام، لضمان استمرارية واستدامة تلك الرؤية، مشيرة إلى أنه كان هناك حرص على إشراك فئات جديدة في تلك الخطط من أجل الاستفادة منهم.



