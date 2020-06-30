» "بكري" يكشف خطة الاخوان لعزل القيادات العسكرية والأمنية

30 يونيو 2020 - 10:20 م

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن الفريق محمد زكي وزير الدفاع في عهد الإخوان كان قائدًا للحرس الجمهوري، رفض ضغوط الرئيس المعزول محمد مرسي لمواجهة المتظاهرين بالقرب من قصر الاتحادية، قائلًا: "لا يوجد متظاهر داخل القصر الرئاسي".



وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان كان لديهم خطة للقبض على كل المعارضين، وعزل كافة القيادات العسكرية والأمنية.



وتابع: "كان من ضمن الخطة الاخوانية إلقاء القبض على 36 قيادة اعلامية، لكن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت، أدرك هذا المخطط وقام بإنزال الجيش إلى الشارع، وهذا أفشل مخطط الإخوان.

