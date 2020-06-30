» خبير اقتصادي: تأجيل أقساط القروض من أهم إنجازات البنك المركزي

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البنك المركزي

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن أزمة فيروس كورونا في كل دول العالم والدول بأكملها تضررت في اقتصادها، ولكن من أهم المبادرات والإنجازات هى تأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.
وأضاف جاب الله من خلال حواره ببرنامج الأفوكاتو مع الإعلامي أيمن عطا الله المذاع عبر فضائية النهار، شهادة الـ15% كانت خطوة مهمة من البنك المركزي والتي أقبل على شرائها نسبة كبيرة من المواطنين.
وأشار جاب الله أن كل قطاعات الدولة تأثرت بأزمة فيروس كورونا والدولة المصرية استطاعت معالجة الضغوط الاقتصادية.
 

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