» خبير اقتصادي: تأجيل أقساط القروض من أهم إنجازات البنك المركزي

30 يونيو 2020 - 10:00 م

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن أزمة فيروس كورونا في كل دول العالم والدول بأكملها تضررت في اقتصادها، ولكن من أهم المبادرات والإنجازات هى تأجيل سداد أقساط القروض 6 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.



وأضاف جاب الله من خلال حواره ببرنامج الأفوكاتو مع الإعلامي أيمن عطا الله المذاع عبر فضائية النهار، شهادة الـ15% كانت خطوة مهمة من البنك المركزي والتي أقبل على شرائها نسبة كبيرة من المواطنين.