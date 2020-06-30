» نجم «ديربي كاونتي» يتعرض لحادث طعن

30 يونيو 2020 - 10:02 م

تعرض أندريه ويسدوم، نجم فريق ديربي كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم للطعن في الرأس والأرداف على يد عصابة مسلحة سرقت ساعته.





ونقل المدافع (27 عامًا) إلى المستشفى عقب الحادث الذي تعرض له عقب خروجه من سيارته أثناء توجهه لزيارة قريب له في ليفربول في الساعات الأولى من صباح الأحد.





جاء الهجوم بعد ساعات من احتفال أندريه وزملائه بالفوز على ريدينج 2-1 يوم السبت.





وقالت الشرطة، إن ويسدوم أصيب بجروح طعنة في أردافه ورأسه، ونقل إلى المستشفى للعلاج من الإصابات، التي لا يعتقد أنها مهددة للحياة.





وتعرض ويسدوم، لهجوم من قبل عصابة من 4 رجال مسلحين بالسكاكين ويرتدون أقنعة سرقت ساعته.





وقالت شقيقته: "لقد طعن وهو في المستشفى. إنه مستقر وأخي الآخر في طريقه إلى هناك. هذا جنون. لا أصدق ذلك".





وقال نادي ديربي: "كان أندريه ويسدوم ضحية اعتداء وسرقة غير مبررين. أصيب بجروح أدت إلى إدخاله إلى المستشفى".



