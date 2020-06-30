العروس تستبعد شقيقتها «وصيفة الشرف» بسبب ثديها «الضخم»

30 يونيو 2020 - 09:48 م

تفاجأت الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا، برد فعل شقيقتها العروس باستبعادها من وصافة الشرف قبل حفل الزفاف مباشرة، مبررة ذلك بـ "ثديها الضخم"، خشية أن تلفت انتباه المدعوين إليها.





وقالت الفتاة عبر منصة "ريديت" للتواصل الاجتماعي، إن أختها طلبت منها أن تكون واحدة من وصيفات الشرف في زفافها في غضون بضعة أشهر.





واختارت شقيقة العروس، فستانًا لونه أحمر، وبعد تجربته، لم تستطع الانتظار لتظهر لأختها كيف تبدو جميلة، لكن عندما خرجت من غرفة التغيير مع وصيفات الشرف الأخرى، شعرت بالرعب من رد فعل أختها.





وأضافت: "سألتها إذا لم يكن يعجبها، لكنها لم ترد فقط. وسألت إذا كان بإمكانها التحدث معي في الغرفة الأخرى، لأقول لها بالتأكيد". وفاجأتها بالقول: " أثداءك تبدو ضخمة".





وعلى ما يبدو، فقد غارت العروس خوفًا من أن تلفت الانتباه عنها. قالت: "(قالت العروس):" لا يمكنك ارتداء هذا لحفل زفافي، وعلةى الرغم من أنها عرضت عليها تغيير الفستان إلا أنها رفضت أيضًا.





وأخبرت العروس شقيقتها: "لا أريد أن تبتعد الأنظار عني وعن خطيبتي، أنا آسف ولكن لا يمكنك أن تكون وصيفتي"، لترد عليها أختها: "لذا المشكلة هي أنني أبدو رائعة في الفستان"، فيما أومأت العروس رأسها بخجل.









ونتيجة لذلك، قررت وصيفات الشرف الأخريات الانسحاب حتى تعتذر العروس وتوافق على السماح لأختها أن تكون وصيفة الشرف مرة أخرى، وفق صحيفة "ديلي ميرور".









وفي وقت لاحق، أرسلت العروس رسائل إلى أختها لإخبارها بأنها قد "دمرت" حفل زفافها، ولهذا السبب لتتساءل حول رد فعلها إزاء ما حصل.







