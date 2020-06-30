اختبار جديد لفيروس كورونا لغسول الفم.. والنتيجة خلال دقائق

30 يونيو 2020 - 09:46 م

سيصبح البريطانيون الذين يسافرون إلى إسبانيا لقضاء العطلة أول من يخضع لاختبار فيروس كورونا المستجد، من خلال استخدام غسول الفم.





وسيحل الاختبار المبتكر محل المسحات التقليدية عبر بسائل يأخذه السياح لغسل الفم، على أن يتم وضعه في أنبوب اختبار ويقدم "نتيجة موثوقة 100 في المائة" في غضون دقائق.





ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل النظام، ذي التكلفة المنخفضة جدًا، بعد فترة وجيزة من موافقة وكالة الأدوية الأوروبية.





تم الكشف عن التفاصيل الأولية للاختبار الجديد من قبل رئيس حكومة جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، بعد أن رحب بأول رحلة سياحية إلى فويرتيفنتورا.





وقال إنه من المقرر أن يبدأ تشغيله قريبًا وسيكون متاحًا في غضون أيام. وأشار إلى أنه سيكون "أقل توغلاً" من اختبار المسحة الحالية.





ووفق صحيفة "ديلي ميرور"، فإن جميع الركاب الـ 150 الذين كانوا على متن طائرة فويرتيفنتورا، بمن فيهم وكلاء السفر والصحفيون، خضعوا للاختبار الجديد للفيروس لدى وصولهم إلى فندقهم في الجزيرة على أساس طوعي.





وتضغط جزر الكناري منذ بضعة أشهر من أجل "السلامة المطلقة"، فيما يتعلق بالسفر الدولي وتريد بشكل مثالي أن يقوم كل سائح بإجراء اختبار فيروسات كورونا قبل مغادرته بلاده أو عند وصوله.





وتفضل الحكومة المحلية إجراء اختبار قبل وصولهم، لكن رئيس الوزراء اعترف بأنها ستكون عملية مكلفة للغاية، وسيحتاج إلى الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها في جميع المجالات وهو أمر غير مرجح إلى حد كبير.





ويقترح على السياح أن يدفعوا مقابل اختبار، يقدر بحوالي 20 يورو، يمكن دمجها في تكلفة رحلتهم. وبدلاً من ذلك ، يمكن تمويله من قبل الفنادق أو الحكومة أو مزيج من التعاون بين القطاعين العام والخاص.





وقال توريس إنه يمكن أن تكون هناك طريقة أخرى لضمان سلامة المصطافين وكذلك المقيمين في وجهة العطلة.





وكشف عن تفاصيل اختبار غسول الفم الجديد، قائلاً: "كل هذا يمثل تقدمًا كبيرًا حتى نتمكن من توفير أقصى قدر من الأمان في مطاراتنا".





وقال رئيس حكومة جزر الكناري: "الإرادة هي استعادة الاتصال الجوي والسياحة من خلال جميع الصيغ التي تجعلنا نوفر أقصى قدر من الأمن الصحي في المطارات".





وأشار إلى أنهم مهتمون باستخدام اختبار غسول الفم الجديد لوصول المصطافين المحليين والدوليين.



