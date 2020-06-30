القومي للبحوث يكشف عن أنواع أدوية تعالج فيروس كورونا





وأضاف "علي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم، أن النتائج حتى الآن حول وجود أدوية للفيروس مبشرة مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها قريبا.





وتابع أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث أنه لن يتم الإعلان عن أسماء تلك الأدوية واللقاح إلا بعد إجراء التجارب السريرية.





وكان محمد أحمد علي قد صرح في أوقات سابقة أن وجود لقاح لدينا يحررنا من قيود كثيرة مؤكدا على أن وجود التكنولوجيا في مصر يساعدها على مقابلة ومواجهة أى وباء.





وأشار إلى أننا نعمل في جميع الاتجاهات في مجال الدواء ومجال اللقاح ووصلنا الى مستوى متقدم.