مظاهرات تجتاح إثيوبيا بعد مقتل فنان مشهور

اندلعت مظاهرات غاضبة اتسمت بالعنف فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا احتجاجا و على مقتل الفنان الإثيوبى المعروف هاتشالو هونديسا ، بعد أن تعرض لإطلاق نار فى منتصف ليلة أمس بضاحية مجمع جالان السكنى جنوب العاصمة أديس أبابا.

وقالت مفوضية شرطة أديس أبابا إن هونديسا، فنان الأورومو المعروف، توفي إثر إطلاق نار ليلي في منطقة جالان كوندومينيوم بأديس أبابا.

من ناحيتها اعتقلت شرطة المدينة وقوات الأمن الأخرى عددا من المشتبه بهم فيما يتعلق بعملية القتل، مشيرة إلى أنها ستبلغ المواطنين بنتائج التحقيقات .

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان عن إدانته للحادث، قائلا: “لقد فقدنا حياة ثمينة، نحن نتطلع إلى تحقيق الشرطة الكامل في هذا العمل الوحشي”.

وفور سماع نبأ وفاة الفنان الإثيوبي قام محبوه بإغلاق تام لمداخل العاصمة أديس أبابا التي شهدت مظاهرات ووضع الحواجز وحرق الإطارات على الطرق الرئيسة تعبيرا عن الغضب.

ولم يعرف على الفور الدوافع وراء مقتل الفنان الإثيوبي الذي ينحدر من قومية الأورومو.

يذكر أن إثيوبيا شهدت خلال الفترة القليلة الماضية عمليات اغتيال و محاولات عديدة استهدفت كبار المسؤولين في الحكومة وشخصيات بارزة.