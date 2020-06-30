الصحة تعلن عن أول محافظة اكتملت بها منظومة التأمين الصحي

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أكدت هالة زايد وزيرة الصحة أن منظومة التأمين الصحي في بورسعيد اكتملت هذا العام.

وقالت الوزيرة في لقاء عبر فضائية “اكسترا نيوز” إن ” منظومة التأمين الصحي الشامل اكتملت هذا العام في بورسعيد وهي منظومة قويه ومتطورة رغم جائحة كورنا هذا العام  ومن ضمن أعمال المجلس النهاردة خريطة الطريق التي سوف نعرضها علي  رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإطلاق المرحلة الأولي وعلي رأسها الأقصر”.

واستكملت الوزيرة حديثها قائلة: “علي الرغم من أن الفترة الماضية كانت في مواجهة شديدة لجائحة كورونا إلا أننا كنا بنشتغل علي التوازي عشان نطبق القانون".


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