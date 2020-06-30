"الديهي": مصر نجحت في إدارة أزمة سد النهضة ببراعة

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سامح شكري

سد النهضة

إثيوبيا

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كلمة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أمام مجلس الأمن، هي البيان الأقوى في تاريخ الدبلوماسية المصرية ونحن نفخر ونشرف به، معقبًا: "ارفع القبعة احترامًا للدبلوماسية المصرية، واجهزة الدولة المصرية على صياغة هذا البيان".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن البيان تم صياغته وقراءته بمهارة فائقة، وتضمن حقائق واضحة لا لبس فيها، فحق مصر تاريخي في عدم قيام إثيوبيا بأي إجراء أحادي فيما يتعلق بسد النهضة.

وتابع "الديهي"، أن أخطر ما جاء في كلمة وزير الخارجية رغم أن موقفنا يظل هو أن الحل الناجع لمسألة سد النهضة يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، إلا أن مصر سوف تحفظ وتؤمن المصالح العليا للشعب المصري، فالدفاع عن البقاء ليس محض اختيار، إنما هو مسألة حتمية تفرضها طبيعة البشر، مضيفًا: "صوت الدبلوماسية المصرية بالأمس كان أقوى من صوت المدافع؛ لأنه صوت الحق الذي تحميه القوة".

وأكد، أن المفاوض المصري مل وضج ونفذ صبره من مفاوضات سد النهضة، لكن المفاوض المصري والإدارة الحالية نجحت في إدارة أزمة سد النهضة ببراعة، منوهًا بأن جلسة مجلس الأمن بالأمس كانت تشاورية وليس لإصدار قرار ملزم لأحد، مضيفًا للمصريين: "لا تقلقوا وثقوا فيمن يدير الأزمة واحسنوا الظن به".


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