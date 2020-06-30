رضا عبدالعال يكشف مفاجأة وراء عودة صالح جمعة للتدريبات

30 يونيو 2020 - 08:40 م

كشف رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، مفاجأة تسببت في عودة صالح جمعة لاعب الأهلي إلى مران الفريق بعد غياب طويل، لصدور قرار من رينيه فايلر بمنع اللاعب من التواجد مع الفريق.

وقال "عبد العال"، إن غياب صالح جمعة خلال الفترة السابقة كان تعنتا من السويسري رينيه فايلر ومجلس الإدارة في النادي الأهلي.

وأضاف عبد العال، أن عودة صالح جاءت بعد ضغط كبير من مجلس ادارة الأهلي على فايلر، بسبب عرض الزمالك لصالح جمعة، حسب صدى البلد.

وتابع: الأهلي خاف من ان صالح يتألق مع الزمالك فاضطر للضغط على فايلر للسماح للاعب بفرصة ثانية.

وأشار الى أن عودة، صالح جمعة ستحرج فايلر والجهاز الفني ومجلس الإدارة بالكامل، لأن اللاعب يملك مهارات عالية وعليه التركيز فقط.

ويرتبط صالح جمعة في عقده مع الأهلي موسمين إضافيين بخلاف الموسم الجاري، حيث قام اللاعب بتمديد عقده قبل الخروج إلى صفوف الفيصلي السعودي لمدة موسمين.