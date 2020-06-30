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هند القحطاني تصور ابنتها عارية في وضع فاضح

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ابنة هند القحطاني
ابنة هند القحطاني

محمد فضل

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هند القحطاني

واصلت الناشطة النسوية السعودية المقيمية في أمريكا هند القحطاني، إثارة الجدل لكن هذه المرة بتصوير ابنتها شبه عارية داخل المنزل، ما عرضها لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هند القحطاني الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تصور ابنتها عارية البطن والظهر وترتدي بنطال ضيق، أثناء مداعبتها للقطة والتركيز على مفاتن ابنتها في التصوير.

ووجه بعض جمهورها اتهامات لها باستعراض جسد ابنتها المراهقة بهذه الطريقة لتحقيق نسب مشاهدة عالية وجمع المزيد من الأموال دون الخوف على ابنتها أو حتى الغيرة على جسدها، مؤكدين أنها في الفترة الأخيرة أصبحت تتعمد ظهور ابنتها بهذه الأوضاع المثيرة سواء من خلال الرقص أو الملابس المكشوفة.

وكانت هند القحطاني قد تصدرت قائمة الترند في تويتر، بعد كشفها قيام بعض الأشخاص بتحريض ابنها على قتلها وذكرت في مقطع فيديو:"هناك أشخاص قذرين يحرضون والدي عليا، وفي واحد كتب اقتل امك يا معاذ".


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