» حملة مليونية لإزالة فيديوهات «مايا خليفة»

30 يونيو 2020 - 07:17 م

وقع حوالي 1.5 مليون شخص على طلب بإزالة أفلام الممثلة الإباحية السابقة، مايا خليفة من المواقع الإباحية، بعد أن أبدت مرارًا ندمها على المشاركة فيها.





وعلى الرغم من اعتزالها قبل ست سنوات، إلا أن مايا (27 عامًا) لا تزال من أكثر نجوم البونور التي يتم البحث عنها.





وقالت إنها شاركت في 11 فيلمًا خلال فترة ثلاثة أشهر في عام 2014. وتدعي أنها حققت 12000 دولار فقط لمقاطع الفيديو الخاصة بها، ولم تتلق أي أموال بعد ذلك.





وادعت أيضًا أنها حاولت دون جدوى إزالة مقاطع الفيديو الخاصة بها من مواقع البالغين المختلفة لسنوات.





وحاولت من قبل إزالة الفيديوهات، لكن محاولاتها باءت بالفشل.





وشاركت الممثلة الأمريكية من أصل لبناني، مؤخرًا متابعيها على موقع "تيك توك"، مقطع فيديو تحدث فيها عن عملها في صناعة الإباحية والحصيلة العاطفية والعقلية من وراء ذلك.





وأضافت إن "تذكر مئات الملايين، وانطباع الناس الوحيد عنك يعتمد فقط على أدنى ثلاثة أشهر، وأكثرها سمية وغير معهودة في حياتك عندما كان عمرك 21 عامًا".





وردت مايا على مستخدمة قالت لها: "عندما تدرك أن "البورنو" يدفع لك 20 ألفًا لتكون في فيديو بدون وجهك"، ناصحة إياها: "لا تفعلي ذلك.. لا يستحق"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".





وأنشأ معجبو مايا مؤخرًا عريضة على موقع (Change.org) تطالب بإزالة أفلامها من المواقع الإباحية.





وتحت عنوان: "العدالة لمايا خليفة"، اجتذبت أكثر من مليون و392 ألف توقيع في ثلاثة أيام فقط.





وقالت: "ظهرت مايا خليفة البالغة من العمر 27 عامًا الآن في صناعة الإباحية لفترة قصيرة لمدة ثلاثة أشهر في عام 2014 في سن 21 عامًا في مقاطع الفيديو الخاصة بها".





وأضافت: "أثار مقطع فيديو الحجاب السيئ السمعة تهديدات بالقتل من تنظيم داعش استهدفت مايا منذ نشر الفيديو في عام 2014 حتى اليوم. تحضر مايا العلاج على أساس ثابت من الصدمة والضيق العاطفي وعواقب البلطجة".





وتابعت العريضة: "قدمت مايا وفريقها عروضًا مالية لا حصر لها للمالكين الحاليين لاسم نطاقها ومقاطع الفيديو الإباحية دون جدوى. الشركات الكبرى لا تمنحها فرصة عادلة للمطالبة بمحتواها في المحكمة بسبب الميزة المالية".





وختم الموقعون على العريضة قائلين: "نطالب بإعادة أسماء نطاقاتها وإزالة مقاطع الفيديو الخاصة بها ومناقشتها بنزاهة في المحكمة دون التسبب في خراب مالي لمايا خليفة. التي أعربت عن أسفها لقراراتها في صناعة الإباحية عدة مرات".





وقالوا: "يرجى النظر في التوقيع على هذه العريضة لدعم مساعي مايا خليفة المستقبلية وتحقيق العدالة لها".



