ارتفاع وفيات كورونا بين الأطباء إلى 103 حالة

30 يونيو 2020 - 06:56 م

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا بين الأطباء إلى 103 وفيات، منذ بداية تفشي الفيروس.

وقالت النقابة في بيان صدر عنها: بلغ عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، التي تمكنت النقابة من رصدها، 5 آلاف حالة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 103 أطباء، وأن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7% من إجمالي عدد الوفيات الذي سجلته مصر حتى الآن، وبلغ 2872 وفاة.

وأضافت النقابة أن أعداد الإصابات والوفيات يتم رصدها من خلال لجنة طبية شُكلت من أعضاء النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم مع جميع المستشفيات وأيضا مع الأهالي؛ للتأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها، وأن الأعداد التي تعلن عنها النقابة حقيقية.

ولفتت إلى أنه منذ بداية الجائحة والنقابة تطالب بتوفير المستلزمات الطبية الوقائية، وعمل اختبارات للفريق الطبي، وعزل الفريق المخالط للمرضى.